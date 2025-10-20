Клещевой энцефалит подхватили 76 свердловчан

«Из-за теплой малоснежной зимы клещевой сезон начался раньше и 12 марта был зарегистрирован первый пострадавший. Всего в 2025 году зафиксировано 29 тыс. пострадавших. Это на 1 тыс. больше чем в 2024 году. Но ниже на 10% чем средние многолетние значения», — уточнила Пономарева.