Клещевой энцефалит подхватили 76 свердловчан

«Из-за теплой малоснежной зимы клещевой сезон начался раньше и 12 марта был зарегистрирован первый пострадавший. Всего в 2025 году зафиксировано 29 тыс. пострадавших. Это на 1 тыс. больше чем в 2024 году. Но ниже на 10% чем средние многолетние значения», — уточнила Пономарева.
Она добавила, что число подхвативших энцефалит ниже в 1,5 раза, чем в 2024 году. Кроме того, не зарегистрировано ни одного смертельного случая, после укуса клеща и заражения вирусом.
Руководитель неврологической службы, руководитель городского центра лечения клещевых инфекций Марина Топоркова уточнила, что в Екатеринбурге 744 человек обратилось с подозрением на клещевые инфекции.
По данным травмпунктов, в Екатеринбурге количество пострадавших 7 тыс. человек. Госпитализировано 150 человек.
«Диагностировано 36 случаев энцефалита, боррелиоза — 105. У 8 человек оказалась наиболее опасная форма клещевого энцефалита — очаговая», — отметила Топоркова.