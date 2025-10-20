Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещевой энцефалит подхватили 76 свердловчан

В Свердловской области за 2025 год клещевым энцефалитом заразились 76 человек. Об этом рассказала замглавы регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

«Из-за теплой малоснежной зимы клещевой сезон начался раньше и 12 марта был зарегистрирован первый пострадавший. Всего в 2025 году зафиксировано 29 тыс. пострадавших. Это на 1 тыс. больше чем в 2024 году. Но ниже на 10% чем средние многолетние значения», — уточнила Пономарева.

Она добавила, что число подхвативших энцефалит ниже в 1,5 раза, чем в 2024 году. Кроме того, не зарегистрировано ни одного смертельного случая, после укуса клеща и заражения вирусом.

Руководитель неврологической службы, руководитель городского центра лечения клещевых инфекций Марина Топоркова уточнила, что в Екатеринбурге 744 человек обратилось с подозрением на клещевые инфекции.

По данным травмпунктов, в Екатеринбурге количество пострадавших 7 тыс. человек. Госпитализировано 150 человек.

«Диагностировано 36 случаев энцефалита, боррелиоза — 105. У 8 человек оказалась наиболее опасная форма клещевого энцефалита — очаговая», — отметила Топоркова.