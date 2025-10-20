Блогера, бросившего младенца в сугроб в Сочи, переобъявили в розыск

В середине января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и объявил его в международный розыск. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Мосгорсуд подтвердил законность принятого решения.