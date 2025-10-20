Кражи ювелирных изделий раскрыли в Шахтах, подозреваемый задержан

В Шахтах задержали серийного вора, промышлявшего кражами ювелирных изделий. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Искать грабителя начали после заявления от одной из женщин. Она сообщила полицейским, что к ней в квартиру проник неизвестный и вынес все ее украшения. После этого стало известно о другом таком же преступлении.
Правоохранители выяснили, что похититель действовал по одной и той же схеме: присматривал квартиры на первых этажах, ждал, когда уйдут хозяева, а потом с помощью отвертки вскрывал пластиковые окна. Мужчина забирал в основном золотые украшения, продавал их и сразу же тратил полученные деньги. Общий ущерб превысил 232,2 тысячи рублей.
В ходе следствия смогли вернуть только часть похищенного. Возбуждено дело по статье «Кража» (ч.3 ст. 158 УК РФ). Задержанный в статусе подозреваемого находится под стражей.
