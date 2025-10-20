В Армении нашли мертвой уехавшую из Чечни Айшат Баймурадову

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на правозащитников, что перед исчезновением Айшат Баймурадова договорилась встретиться с подругой, «у которой в подписчиках в соцсети есть люди из окружения Кадырова». После ее пропажи в соцсетях обсуждалась версия о том, что ее могли против воли вернуть на родину.