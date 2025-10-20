В Бурятии завели уголовное дело о халатности после драки учителя с учеником

Отметим, учитель, замешанный в случившемся, отстранен от работы. Расследование уголовного дела продолжается: проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Руководство района взяло ситуацию под особый контроль, а на 21 октября запланировано внеочередное совещание с директорами школ, где будет поднят вопрос о недопущении подобных инцидентов в будущем.