В Бурятии завели уголовное дело о халатности после драки учителя с учеником

Педагог в гардеробе учебного заведения повалил школьника на пол, схватив его за шею.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии следователи завели уголовное дело по статье о халатности должностных лиц местной школы. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, поводом для этого послужила драка между учителем и учеником, произошедшая 17 октября в селе Поселье.

Напомним, педагог в гардеробе учебного заведения повалил школьника на пол, схватив его за шею. Несмотря на попытки некоторых одноклассников вмешаться, потасовка продолжилась. В итоге у подростка диагностирован перелом костей кисти руки.

— По поручению руководителя следственного управления СК по Республике Бурятия Евгения Лагацкого по данному факту было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, учитель, замешанный в случившемся, отстранен от работы. Расследование уголовного дела продолжается: проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Руководство района взяло ситуацию под особый контроль, а на 21 октября запланировано внеочередное совещание с директорами школ, где будет поднят вопрос о недопущении подобных инцидентов в будущем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи предъявили обвинение заведующей цехом после отравления 89 человек в Улан-Удэ.