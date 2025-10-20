Председатель СК России потребовал доложить о проверке ДТП под Горноправдинском

Поводом для реакции стало сообщение, опубликованное в социальной сети жительницей региона. Женщина сообщила, что в июле текущего года в аварии погиб ее муж, а сама она и их 13-летняя дочь получили тяжелые травмы. По словам заявительницы, машина ее семьи выехала на встречную полосу для обгона, после чего произошло столкновение с автомобилем, двигавшимся в том же направлении. В результате аварии транспорт съехал в кювет. Девочке потребовалась длительная реабилитация, а мать и ребенок были госпитализированы.