Председатель СК России потребовал доложить о проверке ДТП под Горноправдинском

В результате аварии пострадала семья.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад по итогам проверки обстоятельств серьезного ДТП, произошедшего неподалеку от поселка Горноправдинск в Пермском крае.

Поводом для реакции стало сообщение, опубликованное в социальной сети жительницей региона. Женщина сообщила, что в июле текущего года в аварии погиб ее муж, а сама она и их 13-летняя дочь получили тяжелые травмы. По словам заявительницы, машина ее семьи выехала на встречную полосу для обгона, после чего произошло столкновение с автомобилем, двигавшимся в том же направлении. В результате аварии транспорт съехал в кювет. Девочке потребовалась длительная реабилитация, а мать и ребенок были госпитализированы.

Заявительница выразила несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства случившегося.

В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил региональному руководителю ведомства Денису Головкину доложить о ходе расследования. Центральный аппарат СК взял ситуацию под контроль.