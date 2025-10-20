Ричмонд
Казахстанец оказался должен 5,5 млн тенге по кредитам, которые он не брал

Житель области Абай обнаружил, что на него оформлены онлайн-кредиты почти на 5,5 млн тенге. В мошенничестве подозревают его знакомую, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 42-летний житель Аягозского района обнаружил, что на его имя в нескольких банках оформлены онлайн-кредиты на сумму в несколько миллионов тенге.

«Полицейские установили, что к мошенничеству может быть причастна его 39-летняя знакомая. Используя персональные данные мужчины, она оформила через мобильные приложения банков кредиты на сумму почти 5,5 млн тенге», — рассказали в МВД.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Департамент полиции области Абай советует всем гражданам внимательно относиться к защите своих личных данных.