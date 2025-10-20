Ричмонд
Жительнице Башкирии, укусившей полицейского, вынесли приговор

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор жительнице Мечетлинского района, признав ее виновной в нападение на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в декабре 2024 года в ночное время полицейские доставили подсудимую в отдел для объяснений по делу о краже ее одежды в селе Большеустьикинское. В состоянии алкогольного опьянения она отказалась подчиняться требованиям полиции и в местной больнице укусила одного из сотрудников за руку, причинив ему легкий вред.

Подсудимая частично признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.