Иркутянка получила срок за жестокое убийство, о котором молчала 9 лет

IrkutskMedia, 20 октября. В Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая спустя девять лет призналась в убийстве бывшего сожителя. Женщина обратилась в полицию в 2024 году, не выдержав угрызений совести.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, трагедия произошла летом 2015 года на одном из островов реки Ангары в Ленинском районе Иркутска. Во время совместного распития спиртного между женщиной и её бывшим сожителем вспыхнула ссора — мужчина оскорбил её, напомнив о прошлых конфликтах и избиениях.
В порыве гнева иркутянка ударила его кирпичом по голове. Решив, что он умер, женщина попыталась скрыть следы преступления — собрала мусор вокруг его головы и подожгла. Однако, заметив, что пострадавший приходит в сознание, она нанесла ему несколько ударов камнем, от которых тот скончался.
Преступление долго оставалось нераскрытым. Лишь в 2024 году женщина добровольно обратилась в правоохранительные органы и рассказала о содеянном. На суде она полностью признала вину и раскаялась.
Ленинский районный суд Иркутска признал её виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
