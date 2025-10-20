Иркутянка получила срок за жестокое убийство, о котором молчала 9 лет

В порыве гнева иркутянка ударила его кирпичом по голове. Решив, что он умер, женщина попыталась скрыть следы преступления — собрала мусор вокруг его головы и подожгла. Однако, заметив, что пострадавший приходит в сознание, она нанесла ему несколько ударов камнем, от которых тот скончался.