Мошенники расклеивают объявления о смерти соседей — как раскрыть обман

Мошенники расклеивают объявления в подъезде о кончине соседа и просят пожертвовать деньги на похороны. Эту схему описал руководитель лаборатории доверенного ИИ в РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
В объявлении используют простой рукописный стиль и указывают имена, банковские реквизиты и подробности, чтобы вызвать доверие. Обычно данные реквизитов оформлены на подставных лиц с минимальной идентификацией, что усложняет поиск виновников.
По словам эксперта, из-за эмпатии люди нередко не сверяют сведения и совершают поспешные переводы. Он советует сначала проверить информацию через управляющую организацию или соседей, а не сразу перечислять средства.
Также существует мошенничество через мессенджеры и социальные сети. После переправки сведений о смерти могут прийти вредоносные файлы. Силаев рекомендует не открывать сомнительные вложения и, при их обнаружении, запустить проверку устройства антивирусом, а затем сменить пароли от важных аккаунтов. При обнаружении мошенничества следует обратиться в полицию.