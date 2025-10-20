Мошенники расклеивают объявления о смерти соседей — как раскрыть обман

Также существует мошенничество через мессенджеры и социальные сети. После переправки сведений о смерти могут прийти вредоносные файлы. Силаев рекомендует не открывать сомнительные вложения и, при их обнаружении, запустить проверку устройства антивирусом, а затем сменить пароли от важных аккаунтов. При обнаружении мошенничества следует обратиться в полицию.