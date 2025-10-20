Ричмонд
Спасатели и волонтеры ищут женщину, потерявшуюся в горах Башкирии три дня назад

На горе Большой Иремель в Башкирии разыскивают пропавшую туристку.

Источник: Комсомольская правда

В районе Большого Иремеля в Башкирии уже третий день продолжаются поиски туристки из Челябинской области. Известно, что 43-летняя Полина Захарова начала восхождение на вершину 18 октября и с тех пор перестала выходить на связь.

К операции по ее обнаружению уже привлечены профессиональные спасатели МЧС и добровольцы, которые обследуют местность в надежде найти пропавшую живой.

