Спасатели и волонтеры ищут женщину, потерявшуюся в горах Башкирии три дня назад

В районе Большого Иремеля в Башкирии уже третий день продолжаются поиски туристки из Челябинской области. Известно, что 43-летняя Полина Захарова начала восхождение на вершину 18 октября и с тех пор перестала выходить на связь.
К операции по ее обнаружению уже привлечены профессиональные спасатели МЧС и добровольцы, которые обследуют местность в надежде найти пропавшую живой.
