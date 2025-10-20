В Красноярском крае хозяйку бани отправили в колонию за гибель клиента

В прокуратуре рассказали, что все произошло еще в декабре 2021 года. Компания сняла дом с баней на берегу Енисея в селе Селиваниха. В разгар торжества баня загорелась.
«В доме не оказалось огнетушителей, сигнализации и средств оповещения. Отдыхающие пытались сбить пламя подручными средствами, но огонь распространился слишком быстро. Спастись успели не все — по прибытии пожарных в задымленном помещении обнаружено тело 41-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе.
Оказалось, что дом, в котором произошла трагедия, был частным. Системы пожарной безопасности в нем не было. Кроме того, истопник в этот день был пьян. Его действия привели к перегреву печи и последующему пожару.
«Возгорание пытались потушить самостоятельно водой из купели, так как огнетушители в помещении отсутствовали», — рассказали коллеги погибшего.
В суде владелица дома пыталась обвинить в происшествии своего работника. Но государственный обвинитель настоял на том, что женщина оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Они стали причиной гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ее приговорили к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Также суд взыскал с осужденной в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,8 млн руб.
Ранее уголовное дело в отношении кочегара о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) прекращено в связи с истечением сроков давности.