В Перми возле ЖК «Гулливер» обнаружили части тела женщины

Части тела женщины были найдены возле жилого дома в ЖК «Гулливер» в Перми, сообщила сайту perm.aif.ru одна из местных жительниц.
О происшествии девушка рассказала днём 20 октября. По словам молодой пермячки, несколько частей человеческого тела заметили около дома № 52 В на улице Революции. Происшествие случилось около 13 часов.
«Я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина, но лежат только нижние части тела. После этого соседка обратилась к охране и минут через 15 всё огородили лентами», — рассказала perm.aif.ru очевидица.
В чате жилого комплекса также обратили внимание на происшествие. Часть местных жителей утверждает, что заметили обувь, лежащую на козырьке нижних этажей.
Позже в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой) были опубликованы фотографии с места происшествия. Очевидец сообщал, что тело было разделено на три части: человек якобы упал с 23 этажа жилого дома.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в СУ СКР по Пермскому краю.