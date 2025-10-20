Ричмонд
Останки времен Великой Отечественной войны нашли в лесу под Выборгом

Человеческий скелет нашли туристы.

Источник: Комсомольская правда

Человеческий скелет обнаружили в лесу в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Останки нашли туристы, которые гуляли по лесу в двух километрах от поселка Грибное 18 октября. По предварительной версии, останки могут относиться к периоду Великой Отечественной войны. В этих местах такие находки не редкость.

— Следственный отдел по Выборгу организовал доследственную проверку. Специалисты изъяли останки и направили их на экспертизу. Судмедэксперты должны установить пол и возраст погибшего, а также определить причину смерти, — говорится в пресс-службе Следкома.

Если подтвердится, что останки относятся к военному времени, их, вероятно, передадут поисковым отрядам для торжественного захоронения. В Выборгском районе ежегодно находят и перезахоранивают останки сотен советских солдат.