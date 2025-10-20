Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково

«Воздушное судно выполняло рейс в Баку. После взлета из “Пулково” у экипажа ВС (воздушного судна — ред.) появилось сообщение, свидетельствующее о неуборке шасси. Экипаж принял решение о возврате и выполнении посадки в аэропорту вылета. С целью визуальной проверки положения шасси экипажем были выполнены контрольные пролеты над ВПП, после чего наземными службами была подтверждена информация о нештатном положении левой основной опоры шасси», — говорится в сообщении.