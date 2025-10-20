Ричмонд
«Неисправная тормозная система». СК озвучил подробности ДТП с автобусом «Санкт-Петербург — Минск», опрокинувшимся под Россонами

СК раскрыл детали ДТП с опрокинувшимся автобусом «Санкт-Петербург — Минск».

Источник: Комсомольская правда

СК раскрыл детали ДТП с опрокинувшимся автобусом "Санкт-Петербург — Минск. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно информации следствия, ночью 5 февраля 2025 года 48-летний водитель автобуса MAZ перевозил пассажиров по маршруту «Санкт-Петербург — Минск». Двигаясь по территории Россонского района, на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру — 63-летней женщине, причинены тяжкие телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

СК сообщил подробности ДТП с автобусом, ехавшим и Санкт-Петербурга в Минска. Фото: sk.gov.by.

Было установлено, что все пассажиры, находившиеся в автобусе, не были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве добавили, что на участке дороги перед местом аварии был установлен дорожный знак «“опасный поворот — налево”.

Согласно автотехническим экспертизам, в автобусе была неисправна система ABS. Указанное привело к невозможности изменения траектории движения транспортного средства при экстренном торможении.

«Скорость движения в момент происшествия составляла около 99 километров в час», — добавили в пресс-службе.

Водителю автобуса было предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

«По факту выпуска в рейс неисправного автобуса из уголовного дела выделен материал проверки, который направлен в столичную милицию», — подчеркнули в Следственном комитете.

Тем временем два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе.

Кроме того, под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор.

Кстати, глава ГАИ Виктор Ротченков сказал, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших.