«Неисправная тормозная система». СК озвучил подробности ДТП с автобусом «Санкт-Петербург — Минск», опрокинувшимся под Россонами

СК раскрыл детали ДТП с опрокинувшимся автобусом "Санкт-Петербург — Минск. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, ночью 5 февраля 2025 года 48-летний водитель автобуса MAZ перевозил пассажиров по маршруту «Санкт-Петербург — Минск». Двигаясь по территории Россонского района, на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру — 63-летней женщине, причинены тяжкие телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.
СК сообщил подробности ДТП с автобусом, ехавшим и Санкт-Петербурга в Минска. Фото: sk.gov.by.
Было установлено, что все пассажиры, находившиеся в автобусе, не были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве добавили, что на участке дороги перед местом аварии был установлен дорожный знак «“опасный поворот — налево”.
Согласно автотехническим экспертизам, в автобусе была неисправна система ABS. Указанное привело к невозможности изменения траектории движения транспортного средства при экстренном торможении.
«Скорость движения в момент происшествия составляла около 99 километров в час», — добавили в пресс-службе.
Водителю автобуса было предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
«По факту выпуска в рейс неисправного автобуса из уголовного дела выделен материал проверки, который направлен в столичную милицию», — подчеркнули в Следственном комитете.
Тем временем два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе.
Кроме того, под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор.
Кстати, глава ГАИ Виктор Ротченков сказал, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших.