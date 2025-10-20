Жителя Крыма осудили на 17 лет за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Житель Крыма осужден на 17 лет лишения свободы по делу о госизмене. Его признали виновным в передаче Украине данных об обороне побережья, которые противник использовал для подготовки десанта и ракетных ударов, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.