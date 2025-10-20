Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80 рейсов из Уфы задержали из-за ограничений, связанных с БПЛА

Из-за угрозы БПЛА работа уфимского аэропорта на прошлой неделе неоднократно прерывалась.

Источник: Комсомольская правда

Работа аэропорта Уфы на прошлой неделе сопровождалась серьезными сбоями. Как сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова на правительственном совещании, в общей сложности были задержаны 86 авиарейсов, а пять из них в итоге и вовсе отменили.

По словам министра, эти задержки произошли не по вине самой авиагавани, а из-за внешних ограничений. Для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой со стороны беспилотников воздушное пространство над Уфой несколько раз закрывали, что и привело к сбоям в расписании.

Любовь Минакова добавила, что, несмотря на эти сложности, на объектах воздушного и железнодорожного транспорта за указанный период никаких чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше