Более 80 рейсов из Уфы задержали из-за ограничений, связанных с БПЛА

Работа аэропорта Уфы на прошлой неделе сопровождалась серьезными сбоями. Как сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова на правительственном совещании, в общей сложности были задержаны 86 авиарейсов, а пять из них в итоге и вовсе отменили.
По словам министра, эти задержки произошли не по вине самой авиагавани, а из-за внешних ограничений. Для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой со стороны беспилотников воздушное пространство над Уфой несколько раз закрывали, что и привело к сбоям в расписании.
Любовь Минакова добавила, что, несмотря на эти сложности, на объектах воздушного и железнодорожного транспорта за указанный период никаких чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.
