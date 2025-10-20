Житель Уфы получил срок за убийство жены, которую выбросил с пятого этажа

Октябрьский районный суд Уфы вынес окончательное решение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, вечером в июле прошлого года между пьяным мужчиной и его женой произошла ссора. В ходе конфликта он сломал нос. Испугавшись за свою жизнь, уфимка попыталась уйти из квартиры, но муж не дал ей этого сделать, а чтобы избежать новых побоев, она забежала на балкон, где супруг вытолкнул ее из окна на пятом этаже многоквартирного дома на улице Баязита Бикбая. Полученные при падении травмы оказались несовместимы с жизнью, и спустя неделю женщина скончалась в больнице.
— Подсудимый свою вину в содеянном не признал, — добавили в прокуратуре.
В качестве наказания суд назначил ему 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также по иску прокуратуры с него взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу 4-летней дочери погибшей.
