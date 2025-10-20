В Крыму житель села Оленевка осужден на 17 лет за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и городу Севастополю.
Он признан виновным в передаче секретных сведений Украине.
Следствие установило, что мужчина был завербован представителями ГУР. По указанию куратора он собирал и через мессенджер отправлял информацию об оборонительных объектах, составе сил и средствах, привлекаемых к охране и защите побережья в Черноморском районе Крыма. Эти данные, по информации спецслужб, использовались для подготовки ракетных ударов и возможной высадки десанта на полуострова.
Мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Верховный суд РК приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, апелляция оставила его без изменений.
Ранее мы писали, что в Крыму за госизмену и подготовку теракта осужден 59-летний местный житель. По данным ведомства, в 2022 году мужчина по собственной инициативе вступил в контакт с представителем СБУ для сотрудничества против безопасности России.