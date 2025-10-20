В Крыму житель села Оленевка осужден на 17 лет за госизмену

Следствие установило, что мужчина был завербован представителями ГУР. По указанию куратора он собирал и через мессенджер отправлял информацию об оборонительных объектах, составе сил и средствах, привлекаемых к охране и защите побережья в Черноморском районе Крыма. Эти данные, по информации спецслужб, использовались для подготовки ракетных ударов и возможной высадки десанта на полуострова.