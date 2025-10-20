Петербургский горсуд оставил в силе приговор убийце Игоря Талькова

Ранее Шляфман был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Шляфман — бывший концертный директор самого Талькова. Трагические события развернулись 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Участниками конфликта были Шляфман, Тальков и Игорь Малахов, тогдашний телохранитель певицы Азизы. Спор возник из-за очередности выступления артистов. У Шляфмана был с собой револьвер, который, по версии следствия, он направил на Малахова, но поскольку тот увернулся, пуля попала в Талькова. В итоге певец скончался на месте.