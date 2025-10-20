Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский горсуд оставил в силе приговор убийце Игоря Талькова

Петербургский городской суд отклонил апелляционные жалобы защиты Валерия Шляфмана, осужденного по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Первоначальный приговор Петроградского районного суда остается в силе, сообщает 20 октября объединенная пресс-служба судов города.

Защита просила отменить приговор Шляфману и оправдать его, прокурор просила оставить приговор в силе.

Ранее Шляфман был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Шляфман — бывший концертный директор самого Талькова. Трагические события развернулись 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Участниками конфликта были Шляфман, Тальков и Игорь Малахов, тогдашний телохранитель певицы Азизы. Спор возник из-за очередности выступления артистов. У Шляфмана был с собой револьвер, который, по версии следствия, он направил на Малахова, но поскольку тот увернулся, пуля попала в Талькова. В итоге певец скончался на месте.

С 1992 года Валерий Шляфман находится в Израиле, петербургские следователи ездили к нему, чтобы его допросить. Игорь Малахов умер в 2016 году, он отсидел за хранение оружия.