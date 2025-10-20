Водитель легковой машины погиб в ДТП с большегрузом в Ростовской области

В Ростовской области после серьезного ДТП на трассе погиб 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21102». Это случилось сегодня, 20 октября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 4:45 утра на участке автодороги село Кашары — село Первомайское — станица Милютинская — Морозовск. Предварительно, легковая машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с большегрузом «Ситрак».
— Водитель «ВАЗа» погиб до прибытия скорой помощи, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
На месте уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Правоохранители выясняют детали аварии.
Донских автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
