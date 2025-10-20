Ричмонд
Водитель легковой машины погиб в ДТП с большегрузом в Ростовской области

73-летний водитель «ВАЗа» погиб в ДТП на донской трассе Кашары — Морозовск.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после серьезного ДТП на трассе погиб 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21102». Это случилось сегодня, 20 октября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 4:45 утра на участке автодороги село Кашары — село Первомайское — станица Милютинская — Морозовск. Предварительно, легковая машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с большегрузом «Ситрак».

— Водитель «ВАЗа» погиб до прибытия скорой помощи, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

На месте уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Правоохранители выясняют детали аварии.

Донских автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

