В Казани под домашний арест отправили куратора слежки за Шевыревой

По громкому делу о покушении на Ирину Шевыреву под домашний арест до 14 декабря отправили начальника смены охраны «Волга-Автодор» Булата Галлямова. По предварительной информации, мужчина являлся куратором слежки за Шевыревой и мог получить задание на это от своего руководителя — начальника службы безопасности Андрея Черкасина. Последний уже находится под стражей.
«Волга-Автодор» — компания, принадлежащая бизнесмену Ивану Шевыреву, мужу пострадавшей. Мужчина также задержан до 21 октября. Это дело продолжает привлекать внимание общественности и вызывает множество вопросов о мотивах и обстоятельствах произошедшего.
Напомним, после нападения на жену казанского предпринимателя следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ходе расследования рассматривались различные версии произошедшего, включая предположения о профессиональной деятельности супруга пострадавшей. С каждым часом и днем количество гипотез увеличивалось. Например, высказывались подозрения, что нападавший, одетый в мотошлем и вооруженный ножом, мог быть сталкером.