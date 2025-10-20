Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани под домашний арест отправили куратора слежки за Шевыревой

Продолжается расследование громкого дела о покушении на убийство жены казанского бизнесмена.

Источник: Комсомольская правда

По громкому делу о покушении на Ирину Шевыреву под домашний арест до 14 декабря отправили начальника смены охраны «Волга-Автодор» Булата Галлямова. По предварительной информации, мужчина являлся куратором слежки за Шевыревой и мог получить задание на это от своего руководителя — начальника службы безопасности Андрея Черкасина. Последний уже находится под стражей.

«Волга-Автодор» — компания, принадлежащая бизнесмену Ивану Шевыреву, мужу пострадавшей. Мужчина также задержан до 21 октября. Это дело продолжает привлекать внимание общественности и вызывает множество вопросов о мотивах и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, после нападения на жену казанского предпринимателя следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ходе расследования рассматривались различные версии произошедшего, включая предположения о профессиональной деятельности супруга пострадавшей. С каждым часом и днем количество гипотез увеличивалось. Например, высказывались подозрения, что нападавший, одетый в мотошлем и вооруженный ножом, мог быть сталкером.