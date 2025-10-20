В Казани под домашний арест отправили куратора слежки за Шевыревой

По громкому делу о покушении на Ирину Шевыреву под домашний арест до 14 декабря отправили начальника смены охраны «Волга-Автодор» Булата Галлямова. По предварительной информации, мужчина являлся куратором слежки за Шевыревой и мог получить задание на это от своего руководителя — начальника службы безопасности Андрея Черкасина. Последний уже находится под стражей.