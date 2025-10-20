В Самаре произошел пожар в ветеринарной клинике 20 октября

В понедельник, 20 октября, в Промышленном районе Самары ранним утром произошел пожар. На улице Фадеева, 47 горела городская ветеринарная клиника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 04:45. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте вызова полыхала офисная мебель и оргтехника в двух кабинетах на первом этаже, — рассказали в пресс-службе.
Пожар удалось локализовать в 05:18, а полная ликвидация была объявлена в 05:23. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 39 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Эвакуация не проводилась. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.