СК проведёт расследование после атаки БПЛА на Воронежскую область

Следователи СК России проведут расследование преступления ВСУ, в результате которого была ранена жительница Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 октября.
Напомним, что накануне вечером, 19 октября, в результате детонации БПЛА в Кантемировском районе пострадала женщина. ЧП произошло, когда она ехала на автомобиле по трассе. Пострадавшую с ранением средней степени тяжести доставили в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.
Сотрудники СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
Ранее сообщалось, что вечером воскресенья, 19 октября, в небе над Воронежской областью сбили десять беспилотников.