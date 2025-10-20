В Таиланде за несколько дней задержали почти два десятка россиян

По словам собеседника агентства, в основном россияне были задержаны за визовые нарушения.
«В камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — поделился он.
14 октября издание The Pattaya News сообщало, что в Таиланде турист получил травмы после того, как помочился в общественном месте. Его избил местный житель.
Инцидент произошел в ночь на 13 октября около рынка на Второй улице в Паттайе. Полицейские и медики обнаружили 52-летнего индийского туриста лежащим на асфальте без сознания с тяжелой травмой головы. Мужчине провели сердечно-легочную реанимацию, чтобы стабилизировать состояние, и доставили его в больницу.