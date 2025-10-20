В Таиланде за несколько дней задержали почти два десятка россиян

«В камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — поделился он.