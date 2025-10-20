Жителя Ангарска оштрафовали за слежку за женой

Обычный GPS-трекер, купленный в интернете, стал причиной уголовного дела для 43-летнего жителя Ангарска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мужчина решил следить за своей женой без ее ведома — он прикрепил устройство под бампером ее автомобиля. Через специальное приложение на телефоне он мог наблюдать за всеми ее перемещениями.