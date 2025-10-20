В Москве задержан экс-зампред правительства Ульяновской области

Ранее в понедельник региональное СУ СКР уже сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства. Бывшего вице-премьера подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый в 2024—2025 годах, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».