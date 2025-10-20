Ричмонд
14-летний мальчик сломал ногу на уличном батуте: прокуратура начала проверку

В Уфе прокуроры начали проверку из-за мальчика, сломавшего ногу на батуте.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура организовала проверку из-за ЧП с подростком в парке «Уфимское ожерелье». Инцидент произошел на позапрошлой неделе, 7 октября, когда компания ребят прыгала на встроенном уличном батуте на улице Авроры.

По данным надзорного ведомства, в результате падения 14-летний мальчик сломал левую голень. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, подростка госпитализировали в детскую городскую больницу № 17, его состояния оценивается как средней степени тяжести.

— С его слов, в какой-то момент конструкция провалилась под его ногами, — рассказал глава ведомства.

Прокуратура Кировского района Уфы выясняет причины и обстоятельства произошедшего, а также намерена дать оценку действиям организации, ответственной за установку и содержание игрового оборудования. В надзорном ведомстве заявили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура, кроме того, контролирует ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения по данному инциденту.

