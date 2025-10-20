СК завел дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ по госконтракту

Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, расследованием занимается Главное военное следственное управление СК РФ.
Фигуранты дела — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, гендиректор ООО «ПП “Интерарм” Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО “НЭСТ”.
Госконтракт, в рамках которого произошло хищение, был заключен в 2022 году и предполагал поставку оборудования для трубопроводной системы. Обязанности по поставке возложили на Куранова и Даллари, а контроль за выполнением контракта должен был вести Лаптев, говорят в СК.
«В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и должностные лица ООО “НЭСТ” организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Условия контракта в итоге не выполнены, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. Сейчас следователи собирают доказательства преступления.