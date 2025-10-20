СК завел дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ по госконтракту

Госконтракт, в рамках которого произошло хищение, был заключен в 2022 году и предполагал поставку оборудования для трубопроводной системы. Обязанности по поставке возложили на Куранова и Даллари, а контроль за выполнением контракта должен был вести Лаптев, говорят в СК.