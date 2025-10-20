Ричмонд
СК вскрыл аферу на 500 млн при выполнении госконтракта Минобороны

Раскрыта схема хищения средств у Минобороны. По версии следствия, руководители частных компаний в сговоре с бывшим главным инженером в рамках госконтракта поставили несоответствующее оборудование. Эта схема позволила присвоить более полумиллиарда рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По факту хищения у Министерства обороны более 500 миллионов рублей при выполнении госконтракта, Главным военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Фигурантами дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» стали бывший главный инженер филиала ВСК «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП “Интерарм” Владимир Куранов со своим заместителем Виленом Даллари, а также сотрудники компании ООО “НЭСТ”.

По данным следствия, схема хищения была реализована в 2022—2023 годах. Между Минобороны и коммерческими организациями был заключен контракт на поставку оборудования для трубопроводной системы. Ответственными за поставку были руководители “Интерарма” Куранов и Даллари, а контроль за исполнением контракта со стороны заказчика должен был осуществлять инженер Лаптев.

В 2023 году фигуранты организовали поставку оборудования, которое не соответствовало условиям госконтракта, что позволило им похитить более 500 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что из-за преступных действий контракт не был исполнен, а Министерство обороны понесло ущерб в особо крупном размере.