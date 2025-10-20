СК вскрыл аферу на 500 млн при выполнении госконтракта Минобороны

По данным следствия, схема хищения была реализована в 2022—2023 годах. Между Минобороны и коммерческими организациями был заключен контракт на поставку оборудования для трубопроводной системы. Ответственными за поставку были руководители “Интерарма” Куранов и Даллари, а контроль за исполнением контракта со стороны заказчика должен был осуществлять инженер Лаптев.