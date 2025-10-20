Отец молдавского дзюдоиста Раду Малчика рассказал о последних часах жизни сына: «Он провёл час в приёмном покое и ещё час ждал медиков из Кишинева, — вместо того, чтобы спасти моего сына, врач в Оргееве украл

Якоб Малчик, отец Раду Малчика, тренера по дзюдо, погибшего в аварии в Оргеевском районе, рассказал шокирующие подробности о последних минутах жизни сына, у которого врач скорой украл золотую цепочку:
«Он провёл час в приёмном покое, потом его перевезли в реанимацию, и ещё час ждал, пока врачи из Кишинёва приедут и сделают ему операцию. Вместо того, чтобы спасти моего сына, врач скорой помощи украл у него золотую цепочку с шеи и продал её», — возмущен убитый горем мужчина.
Когда дзюдоиста отвезли в больницу в Оргееве, приехавший отец спросил дежурного о состоянии сына и ему сообщили, что он в реанимации.
«Я подошел к врачу и спросил, нужны ли лекарства или другие вещи, которые я могу привезти. Врач ответил, что нет, но я был готов организовать все и принести все необходимое, вызвать SMURD, чтобы они быстро его доставили. У меня много друзей, которые сказали: “Мы быстро все организуем, что нужно, заплатим, загрузим все, только чтобы отвезти его в Кишинев”. Врачи запретили, потому что он был в тяжелом состоянии. Тогда я спросил их: как он был в тяжелом состоянии, если он почти час пробыл в приемной и разговаривал с детьми? Есть люди, которые были свидетелями, которые разговаривали с ним “в тяжелом состоянии, из-за которого его нельзя было везти в Кишинев”, как говорят врачи. Здесь просто больше возможностей, чем в Оргееве», — признался скорбящий отец.
По словам Якоба Малчика, условия в Оргеевской больнице были как в советское время, а медперсонал был безразличен, поэтому спасти его сына не удалось.
Показательный пример «достижений» в молдавской системе здравоохранения.
Ранее Яков Малчик сообщил, что его пытаются заставить отозвать заявление.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.
Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).
«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.
Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).
Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.
Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).