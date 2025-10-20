Отец молдавского дзюдоиста Раду Малчика рассказал о последних часах жизни сына: «Он провёл час в приёмном покое и ещё час ждал медиков из Кишинева, — вместо того, чтобы спасти моего сына, врач в Оргееве украл

«Я подошел к врачу и спросил, нужны ли лекарства или другие вещи, которые я могу привезти. Врач ответил, что нет, но я был готов организовать все и принести все необходимое, вызвать SMURD, чтобы они быстро его доставили. У меня много друзей, которые сказали: “Мы быстро все организуем, что нужно, заплатим, загрузим все, только чтобы отвезти его в Кишинев”. Врачи запретили, потому что он был в тяжелом состоянии. Тогда я спросил их: как он был в тяжелом состоянии, если он почти час пробыл в приемной и разговаривал с детьми? Есть люди, которые были свидетелями, которые разговаривали с ним “в тяжелом состоянии, из-за которого его нельзя было везти в Кишинев”, как говорят врачи. Здесь просто больше возможностей, чем в Оргееве», — признался скорбящий отец.