162 жителя Башкирии умерли в страшных ЧП: МЧС выступило со специальным обращением

C начала 2025 года в Башкирии произошло 6380 пожаров, в результате которых погибли 162 человека. Еще 146 человек, по данным пресс-службы МЧС республики, получили травмы различной степени тяжести. За этот же период спасателям удалось спасти 1323 человек.
С начала пожароопасного периода в регионе возникло 20 очагов лесных пожаров на общей площади 75,97 гектаров. На данный момент действующих очагов нет, и правительство Башкирии отменило с 20 октября особый противопожарный режим, ранее введенный в лесном фонде на территории республики.
МЧС обратилось к жителям региона с предупреждением о возрастающих рисках пожаров в связи с наступлением холодного сезона. Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов и эксплуатации печного отопления.
