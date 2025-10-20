162 жителя Башкирии умерли в страшных ЧП: МЧС выступило со специальным обращением

C начала 2025 года в Башкирии произошло 6380 пожаров, в результате которых погибли 162 человека. Еще 146 человек, по данным пресс-службы МЧС республики, получили травмы различной степени тяжести. За этот же период спасателям удалось спасти 1323 человек.