7,7 кг наркотиков изъяли в подпольной лаборатории у жительницы Ростова

Добавим, в отношении задержанной завели дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, теперь ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, максимальное наказание по указанной статье — пожизненное заключение. Также суд может назначить крупный штраф.