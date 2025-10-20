Ричмонд
7,7 кг наркотиков изъяли в подпольной лаборатории у жительницы Ростова

Дома у ростовчанки обнаружили нарколабораторию, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

29-летнюю жительницу Ростова-на-Дону заподозрили в причастности к особо крупному производству наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, ростовчанка организовала нелегальное производство в своем доме в Аксайском районе. Планировалось, что запрещенные вещества будут распространяться в регионе через закладки.

— Подозреваемая выполняла роль лаборанта и работала на один из незаконных интернет-магазинов. В ходе обысков изъяли более 7,7 кг наркотического средства, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Добавим, в отношении задержанной завели дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, теперь ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, максимальное наказание по указанной статье — пожизненное заключение. Также суд может назначить крупный штраф.

