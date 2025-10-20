На севере Омской области сельчанин на 600 тысяч ограбил родного дядю

Мужчина сообщил, что к нему в дом ворвались двое неизвестных и похитили 600 тыс. рублей. Силовики установили, что нападавшие скрывали лица чулком и низкоопущенным капюшоном. Неизвестные требовали денег и ударами палкой нанесли травмы хозяину, его 59-летней супруге и 41-летнему пасынку. А далее похитили деньги и скрылись.