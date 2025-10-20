На севере Омской области сельчанин на 600 тысяч ограбил родного дядю

В ночь на 20 октября в деревне Коновалово ограбили 72-летнего местного жителя в его же доме. Он сам обратился в ОМВД России по Тарскому району вскоре после нападения.
Мужчина сообщил, что к нему в дом ворвались двое неизвестных и похитили 600 тыс. рублей. Силовики установили, что нападавшие скрывали лица чулком и низкоопущенным капюшоном. Неизвестные требовали денег и ударами палкой нанесли травмы хозяину, его 59-летней супруге и 41-летнему пасынку. А далее похитили деньги и скрылись.
Оперативники выяснили, что к преступлению причастны 38-летний племянник заявителя и его приятель. Оба они неоднократно судимы. Их успешно задержали.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). Эта статья предусматривает в качестве наказание лишение свободы от 7 до 12 лет.
«По ходатайству следователя Тарским городским судом Омской области фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенные деньги изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены пенсионеру», — заключили в ведомстве.