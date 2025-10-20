AZAL прокомментировала инцидент со своим самолетом в Пулково

До этого находившийся на борту житель Санкт-Петербурга Алексей рассказал «Газете.Ru», что самолет смог сесть только с четвертого раза. По словам мужчины, после объявления о необходимости аварийной посадки люди «заволновались», а его сосед даже читал молитву.