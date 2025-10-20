Ричмонд
В Мурино семимесячный ребенок упал со стула и оказался в больнице

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства травмирования семимесячного ребенка. Об этом пишет 20 октября 78.ru.

По предварительным данным, минувшей ночью в квартире дома по улице Шоссе в Лаврики в Мурино младенец упал со стула для кормления высотой порядка 100 сантиметров. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени тяжести и линейный перелом теменной кости.

Проверка по факту случившегося уже начата правоохранителями.