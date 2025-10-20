Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ростове рассмотрит дело о мошенничестве на 11 млн рублей

Житель донской столицы признался следователям в мошенничестве на миллионы рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 11 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Подозреваемый — 49-летний житель донской столицы. По данным СК, в 2021 году мужчина пообещал знакомому помочь в поисках квалифицированных адвокатов. Он взял средства, которые якобы должен был передать защитникам, но в итоге все потратил и обещанное не выполнил.

В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину. Собранные следователями материалы с утвержденным обвинительным заключением рассмотрят в суде.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.