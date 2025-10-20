Суд в Ростове рассмотрит дело о мошенничестве на 11 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 11 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
Подозреваемый — 49-летний житель донской столицы. По данным СК, в 2021 году мужчина пообещал знакомому помочь в поисках квалифицированных адвокатов. Он взял средства, которые якобы должен был передать защитникам, но в итоге все потратил и обещанное не выполнил.
В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину. Собранные следователями материалы с утвержденным обвинительным заключением рассмотрят в суде.
