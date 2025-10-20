В Петербурге двое детей пострадали при пожаре

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Пожар произошел в пятикомнатной квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пострадали двое детей, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в доме на Наличной улице. В пятикомнатной квартире площадью 95 квадратных метров выгорела обстановка комнаты площадью 20 квадратных метров. В 15.32 мск пожар был ликвидирован.
«Из опасной зоны эвакуированы 13 человек. В результате пожара пострадали двое несовершеннолетних: мальчик и девочка, — госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.