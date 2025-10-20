Не пожалела даже родную кровь: жительница Омской области напала с ножом на двух человек

В Омской области произошла чудовищная драма. 18 октября в деревне Кирсановка из-за вспыхнувшего конфликта 41-летняя женщина напала на своего сожителя. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности рассказали в СУ СК России по Омской области.
Но на этом преступница не остановилась. Она решила расправится и с родственницей, которая попыталась защитить мужчину. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления. Убийце инкриминируют сразу два тяжких преступления: нанесение тяжкого вреда здоровью двум людям, повлекшее смерть одного из них (части 3 и 4 статьи 111 УК РФ).
Подозреваемая задержана. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия — в том числе допросы свидетелей, назначение судебно-медицинских экспертиз и сбор доказательств для установления полной картины произошедшего.
Уголовное дело расследуется как особо тяжкое преступление против личности. Ранее мы писали, что сотрудников полиции обвиняют в жестком давлении на сироту.