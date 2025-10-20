Не пожалела даже родную кровь: жительница Омской области напала с ножом на двух человек

Но на этом преступница не остановилась. Она решила расправится и с родственницей, которая попыталась защитить мужчину. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления. Убийце инкриминируют сразу два тяжких преступления: нанесение тяжкого вреда здоровью двум людям, повлекшее смерть одного из них (части 3 и 4 статьи 111 УК РФ).