Появились подробности о состоянии детей, отравившихся в кафе в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Дети, отравившиеся в кафе «Белла Дона» в Калининграде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУСК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
«В связи с инцидентом, произошедшим в кафе “Белла Дона”, где учащиеся школы № 3 получили отравление, сообщаем о текущей ситуации… На данный момент за состоянием здоровья детей осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Дети находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении на странице регионального минздрава в соцсети «Вконтакте».
Отмечается, что министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.