Появились подробности о состоянии детей, отравившихся в кафе в Калининграде

В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУСК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).