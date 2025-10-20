Обложила голову мусором и подожгла. Женщина, так и не простившая бывшего за старые обиды, устроила жуткую расправу

Девять лет понадобилось жительнице Иркутска, чтобы признаться в ужасном преступлении, совершенном в порыве гнева. Районный суд вынес приговор по делу об убийстве, которое долгое время оставалось нераскрытым.
— Летом 2015 года на одном из островов реки Ангары женщина и ее бывший возлюбленный выпивали. Застолье быстро переросло в ссору: мужчина начал оскорблять ее, а в памяти всплыли старые обиды, в том числе и побои, которым он ее подвергал. Не справившись с нахлынувшими эмоциями, она схватила кирпич и ударила его по голове, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Когда мужчина потерял сознание, она, решив, что он мертв, попыталась скрыть следы преступления. Обложив его голову мусором, она подожгла его. Но в этот момент он начал приходить в себя. Увидев это и испугавшись последствий, женщина подняла камень и несколько раз ударила по голове, потерпевший скончался на месте.
Следствие долго не могло выйти на преступницу, и лишь в 2024 году она сама пришла с признанием. В суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ленинский районный суд признал ее виновной в совершении убийства и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
