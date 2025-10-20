Ричмонд
В Омске будут судить наркоторговку из Киргизии

Женщину арестовали прямо на съемной квартире и нашли 1,6 килограмма героина.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начинается рассмотрение дела, которое может привести к внушительному сроку. Жительница Киргизии обвиняется в умышленном распространении наркотиков в особо крупном размере. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.

Следствие установило, что в мае 2025 года женщина приехала в Омскую область с целью вступить в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. На арендованной квартире она получала крупные партии героина от соучастников, фасовала их на мелкие дозы и размещала в тайниках-закладках. Координаты тайников она передавала кураторам через интернет.

При задержании у подозреваемой изъяли более 1,6 килограмма героина — этого количества хватило бы для тысяч доз.

Теперь дело передано в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемой будет доказана, женщине грозит около 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Омской области женщина напала на сожителя и родственницу, которая попыталась помещать убийству.