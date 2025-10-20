В Омске будут судить наркоторговку из Киргизии

Следствие установило, что в мае 2025 года женщина приехала в Омскую область с целью вступить в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. На арендованной квартире она получала крупные партии героина от соучастников, фасовала их на мелкие дозы и размещала в тайниках-закладках. Координаты тайников она передавала кураторам через интернет.