В Калининградской области мужчина ранил ножом сына

В отдел МВД России обратилась 44-летняя жительница поселка Комсомольск в Гвардейском районе, которая сообщила, что бывший супруг угрожал ее убить и ранил ножом их ребенка. По словам заявительницы, она с 13-летним сыном приехала за вещами к отцу ребенка, с которым уже не живет, и между бывшими супругами возник конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать женщине, мальчик бросился к отцу, защищая мать. Бывший супруг махнул ножом и поранил сыну кисть левой руки. Полученные раны квалифицированы как легкий вред здоровью, уточнили в ведомстве.