В Забайкалье автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Утром 20 октября 2025 года на железнодорожном переезде между станциями Куанда и Берёзовый в Забайкалье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля выехал на пути во время прохождения состава, что привело к столкновению с вагоном грузового поезда. Об этом КП-Иркутск сообщили в ВСЖД.