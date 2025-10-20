В Забайкалье автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Утром 20 октября 2025 года на железнодорожном переезде между станциями Куанда и Берёзовый в Забайкалье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля выехал на пути во время прохождения состава, что привело к столкновению с вагоном грузового поезда. Об этом КП-Иркутск сообщили в ВСЖД.
— По предварительной информации, в аварии пострадал водитель автомобиля. Его планируют доставить для оказания медицинской помощи на станцию Таксимо. Важно отметить, что членам локомотивной бригады удалось избежать травм, а схода вагонов с рельсов не произошло. Инцидент не повлиял на движение других поездов на данном участке, — добавили в ВСЖД.
Происшествие случилось на регулируемом переезде, где отсутствовал дежурный работник. Восточно-Сибирская железная дорога обратилась к водителям с призывом соблюдать предельную осторожность при пересечении путей и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
