Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске во время ДТП на 13-летнего подростка отлетело пешеходное ограждение

Подросток попал в больницу после дорожной аварии на перекрестке в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске во время ДТП пешеходное ограждение отбросило на 13-летнего подростка, стоявшего на тротуаре. В итоге юноша попал в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около полудня 20 октября на пересечении улиц Энгельса и Максима Горького. Предварительно, 57-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» выехал на перекресток на красный свет, после чего произошло столкновение с «Лада XRAY». Вторая машина в неуправляемом состоянии врезалась в пешеходное ограждение, которое, в свою очередь, зацепило подростка.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. В местах, где могут проходить люди, требуется особая внимательность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.