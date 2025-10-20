В Батайске во время ДТП на 13-летнего подростка отлетело пешеходное ограждение

В Батайске во время ДТП пешеходное ограждение отбросило на 13-летнего подростка, стоявшего на тротуаре. В итоге юноша попал в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около полудня 20 октября на пересечении улиц Энгельса и Максима Горького. Предварительно, 57-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» выехал на перекресток на красный свет, после чего произошло столкновение с «Лада XRAY». Вторая машина в неуправляемом состоянии врезалась в пешеходное ограждение, которое, в свою очередь, зацепило подростка.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. В местах, где могут проходить люди, требуется особая внимательность.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.