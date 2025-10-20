Поход в игровую обернулся кошмаром: 6-летняя девочка получила серьезные травмы при обрушении элемента карусели

В Улан-Удэ поход в игровой центр едва не закончился трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, вечером 9 октября на шестилетнюю девочку во время игры внезапно обрушился массивный декоративный элемент от детской карусели. Падение тяжелой конструкции причинило ребенку травму головы и множественные ушибы.
Элемент упал на 6-летнюю девочку. СУ СКР по Бурятии.
— Девочке потребовалась срочная госпитализация. При этом в непосредственной близости в этот момент находились и другие дети, которые, к счастью, не пострадали, — отметили в ведомстве.
Информация о происшествии незамедлительно привлекла внимание правоохранителей. По поручению руководителя следственного управления СК по Республике Бурятия Евгения Лагацкого было заведено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выявляют причины, приведшие к поломке аттракциона. Расследование продолжается.
