«Была паника, были молитвы». Что произошло с рейсом Санкт-Петербург — Баку

Ночью 20 октября в аэропорту Пулково произошла нештатная ситуация. Вылетевший в Баку Airbus A320 вернулся в пункт отправления. Причина — неубранное шасси. Чтобы выработать топливо и совершить вынужденную посадку, лайнеру пришлось несколько часов кружить над Петербургом.
Проблемы с шасси?
Первый сигнал поступил вскоре после взлёта: у экипажа «появилось сообщение, свидетельствующее о неуборке шасси». По данным Росавиации, «было принято решение о возврате и выполнении посадки в аэропорту вылета».
Для визуальной проверки положения стоек экипаж выполнил контрольные пролёты над полосой. Наземные службы подтвердили «нештатное положение левой основной опоры шасси».
В 03:40 самолёт благополучно приземлился, однако «на этапе пробега воздушное судно отклонилось от оси взлётно-посадочной полосы и незначительно выкатилось на грунт». Пулково временно прекращало приём и отправление рейсов с 04:27, но уже к 04:46 аэропорт сообщил о полном восстановлении работы. Лайнер отбуксировали на стоянку около 08:00.
В Росавиации уточнили: «Посадка прошла благополучно, никто из 162 человек, находившихся на борту, не пострадал. По данным аэропорта, обращений за медицинской помощью не было». Для высадки 155 пассажиров и семи членов экипажа оперативно подали самоходный трап. Всех доставили в терминал примерно к 04:30.
Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное МСУТ СК России начали проверки по факту происшествия. В ведомствах предварительную причину назвали технической: «при взлёте не убралась стойка шасси».
Авиакомпания направила в Петербург резервный борт.
«В 09:43 мск с 112 пассажирами (остальные от перелёта отказались) он вылетел из Пулково в Баку», — сообщили в Росавиации. Всего от продолжения путешествия отказались 43 человека.
«Единственно правильное решение».
Очевидцы описывают напряжённые часы ожидания:
«Была паника, были молитвы, были слезы, были крики. Мы аварийно сгруппировались, но, слава богу, удачно сели. Правда, сели в поле», — рассказал пассажир рейса. По его словам, самолёт «кружил над Петербургом четыре часа», вырабатывая топливо перед посадкой.
Авиаэксперт Андрей Патраков призывает дождаться выводов расследования: «Говорить о том, что пилоты… герои, пока рано». Он поясняет, что при риске отказа стойки «пилоты как можно дольше держат носовую стойку над полосой. Такая аккуратная посадка увеличивает посадочную дистанцию, и возможно это и привело к выкатке самолёта за пределы полосы», приводит его слова ТАСС.
Руководитель проекта «Авиатор.ру» Сергей Мартиросян акцентирует, что экипаж действовал по процедурам.
«При аварийной ситуации экипаж принял единственно правильное решение — вырабатывать топливо и садиться в аэропорту вылета», — отмечает он.
Причины выката установят после анализа данных самописцев и работы служб.
Следствию предстоит установить, почему не убралась стойка шасси и каковы были параметры захода и пробега, а также оценить действия экипажа и служб аэропорта.
По данным Росавиации, «службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов… “Пулково” слаженно работали на месте нештатной посадки». Прокуратура заявила о проверке «исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров».
Иностранная авиакомпания, в свою очередь, подчеркнула, что самолёт «на момент вылета… находился в полностью исправном техническом состоянии», а пилоты «приняли все необходимые меры для минимизации рисков».