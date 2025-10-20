«Была паника, были молитвы». Что произошло с рейсом Санкт-Петербург — Баку

Авиаэксперт Андрей Патраков призывает дождаться выводов расследования: «Говорить о том, что пилоты… герои, пока рано». Он поясняет, что при риске отказа стойки «пилоты как можно дольше держат носовую стойку над полосой. Такая аккуратная посадка увеличивает посадочную дистанцию, и возможно это и привело к выкатке самолёта за пределы полосы», приводит его слова ТАСС.