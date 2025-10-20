Ричмонд
В Румынии произошел взрыв на НПЗ ЛУКОЙЛа

В румынском городе Плоешть на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащем российскому ЛУКОЙЛу, произошел взрыв, пострадал один человек, передает Digi24.

Источник: РБК

Полиция сообщила, что взрыв произошел в смотровом колодце трубопровода из-за скопления газов, вызванного утечкой отходов в этот колодец. Мужчина-сотрудник пострадал из-за того, что во время взрыва в него отлетела бетонная крышка колодца. У него травмы головы и левой ноги, он госпитализирован.

Заведено уголовное дело из-за несоблюдения мер по охране труда и технике безопасности, а также из-за причинении телесных повреждений по неосторожности.

НПЗ находится на плановом техническом обслуживании, уточняет Digi24.

РБК направил запрос в пресс-центр ЛУКОЙЛа.

Этим заводом (PETROTEL-LUKOIL S.A.) компания владеет с 1998 года. На нем производятся бензин, дизель, СУГ и прочее.

8 октября стало известно, что на другом румынском НПЗ — Petromidia в городе Нэводари (владелец Rompetrol) — произошла утечка аммиака. Предположительно, это случилось еще в июле, но инспекторы только два месяца спустя начали проверку из-за сильного резкого запаха и подтвердили выход аммиака из охлаждающей системы. Помимо этого были обнаружены «другие неконтролируемые выбросы опасных веществ» в почву и воздух.

