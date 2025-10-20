В Румынии произошел взрыв на НПЗ ЛУКОЙЛа

8 октября стало известно, что на другом румынском НПЗ — Petromidia в городе Нэводари (владелец Rompetrol) — произошла утечка аммиака. Предположительно, это случилось еще в июле, но инспекторы только два месяца спустя начали проверку из-за сильного резкого запаха и подтвердили выход аммиака из охлаждающей системы. Помимо этого были обнаружены «другие неконтролируемые выбросы опасных веществ» в почву и воздух.