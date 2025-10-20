Отключают от ИВЛ: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, все еще в тяжелом состоянии

Девочка, которую выбросил из окна свой же отец, проходит лечение в Москве в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального Министерства здравоохранения.
Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операцию, девочка долгое время находилась в реанимации. 17 октября ее отправили спецбортом на лечение в Москву.
Директор РДКБ Елена Петряйкина заявила, что состояние девочки тяжелое, но стабильное. В настоящее время ребенок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. Специалисты переводят малышку с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.
Недавно правоохранительные ведомства опубликовали видео с места событий. Также в сети появилась запись самого момента ЧП.
